Anadolu Üniversitesi Mısır'da da eğitime başladı

Anadolu Üniversite Açıköğretim Sistemi yurt dışındaki sınav merkezilerine bir yenisini daha ekledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen seçme sınavı, 9 Aralık tarihinde Kahire'de gerçekleşti. Böylece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 19 ülkede sınav hizmeti vermeye başlamış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi; yarım yüzyılı aşan köklü geçmişiyle kurumsallaşmasını tamamlamış, yenilikçi, atılımcı, dinamik bir üniversite olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin önde gelen kurumları arasında yer alan bir üniversite. Böylesi köklü bir geçmişe sahip çıkabilmek çok mühim. Anadolu Üniversitesi olarak bizim görevlerimizden birisi de yurt dışında yaşayan Türklerin ve Türkçe bilenlerin yükseköğretimleri ile ilgilenmek. Olabildiğince çok insana ulaşmak ve öğrenim hizmeti götürmek bizim görevimiz. Kahire'de gerçekleşen Kahire Seçme Sınavı'yla da bölgedeki ilk sınavımızı gerçekleştirdik ve böylece 4 kıtada, 19 ülkede sınav merkezimiz oldu. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı diğer bölgelerde de benzer uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ücretsiz olan sınava başvurular, 26 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Seçme sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, Kahire'deki sınav merkezi kayıtları ve kayıt yenileme işlemlerini 10-11 Aralık tarihlerinde yapabilecekler.