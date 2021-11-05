Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ANAÇ'ta bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından Yunus Emre Kampüsü, Teknoloji Bahçesi, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde öğrenci kulüplerine yönelik tanışma toplantısı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş, Anadolu Üniversitesi'nde aktif bir şekilde görev alan öğrenci kulüplerine ARİNKOM TTO'nun yapmış olduğu girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tanışma toplantısı etkinliğinde konuşan ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş, yapılan etkinliğin amacını şunlar olduğunu söyledi:

“ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi olarak öğrencilerimize yönelik birçok girişimcilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu toplantının da amacı buradaki faaliyetlerden öğrencilerimizi haberdar etmek ve onlarında görüşlerini alarak kendimizi bu konuda geliştirmeye yönelik adımlar atmak olacak.”