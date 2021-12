Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ESO'yu ziyaret etti

Gerçekleştirilen tanışma toplantısında, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Ar. Gör. Dr. Süleyman Kasal ve öğrenci kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüplerini ESO'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren ESO Genel Sektereteri Volkan Günaydın, toplantıda Kadın Kooperatiflerine destek sağlamak amacıyla proje yürüttüklerini ifade ederek “Gerçekleştireceğimiz Kadın Kooperatifleri destek projemize ve sosyal sorumluluk projelerimize öğrencilerden ve kulüplerden her zaman destek talep ediyoruz. Öğrencilerle beraber birçok projede yer alacağımıza da inancım oldukça yüksek. Ayrıca bildiğiniz gibi ESO Akademi eğitimleriyle de iş dünyasına hazırlanan, meslek edinmek ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik kurduğumuz platforma da her daim erişebilirsiniz. Eskişehir Sanayi Odası'nın kapısı iş birliği içerisinde olmak isteyen her öğrencimize açıktır.” dedi.

Tanışma toplantısı Günaydın'ın katılan öğrenci kulüplerinden gelen soruları yanıtlamasının ardından son buldu.