Anadolu Üniversitesi öğrencilere yöneticilik kapılarını açmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Boyner Büyük Mağazacılık arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde geliştirilen “Perakende Genç Yetenek Programı”, perakendecilikte yöneticiliğin kapılarını açıyor. Program çerçevesinde İİBF öğrencileri yaz dönemi boyunca Boyner mağazalarında staj yaparak birçok farklı departmanda deneyim elde etmenin yanında, staj sonrası aldıkları derslerle pratik ve teorik bilgiyi bütünleştirme fırsatı da yakalıyor.

“Öğrencilerimiz bu fırsatı değerlendirmeli”

Perakende Genç Yetenek Programı'nın ikinci yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, "Geliştirdiğimiz üniversite ve sanayi iş birlikleri arasında Perakende Genç Yetenek Programı, İİBF açısından çok değer verdiğimiz programlar arasında yer alıyor. Programın üçüncü yılı için başvuruların yoğun taleple devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öğrenciler yetkili pozisyonda istihdam ediliyor

Konu hakkında konuşan Boyner Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin ise “Bu yıl Perakende Genç Yetenek Programı çerçevesinde öğrencilerin, 3. sınıf yaz dönemi stajının ardından 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde program çerçevesinde aldıkları mesleki seçmeli derslerde Boyner yöneticileri tarafından verilen görsel sunum, e-ticaret ve lojistik yönetimi, perakende matematiği, kurumsal itibar, perakendede müşteri yönetimi gibi eğitimlere katıldıklarını, öğrencilere mezun olduktan sonra talepleri yönünde Boyner mağazalarında ilk seviye yöneticilik basamağı olan ‘yetkili' pozisyonunda istihdam edilme şansı veriliyor” dedi.