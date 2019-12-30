Anadolu Üniversitesi öğrencileri zamanı aşan şehir Konya'da

Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok medeniyete beşiklik etmiş, her kültürden izler barındıran Diyar-ı Mevlana, zamanı aşan şehir Konya'daydı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri üyesi öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetlisi olarak Konya kültür gezisine katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tur rehberi eşliğinde gerçekleşen gezi programı, Hz. Mevlana'nın yüzyılları aşan ve tüm insanlığı kapsayan çağrısının anlatıldığı ve 1200'lü yılların Konya'sının, mimarisi ve sanatı ile üçboyutlu olarak canlandırıldığı Panorama Müzesi ile başladı. Gezinin ikinci durağı ise başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere; I. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı bir iç avlu ve dört özel cam mozaik tabloda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının görsellerinin üzerinden Türk Bayrağı'nın doğuş kompozisyonun bulunduğu İstiklal Harbi Şehitleri Müzesi oldu. Hz. Mevlana Müzesi, Selimiye Camii ve Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi ziyareti ile devam eden gezi Şems ve Mevlânâ'nın ilk defa buluşup görüştükleri "iki denizin buluştuğu yer" anlamına gelen “Merac'el-Bahreyn” anıtı ziyareti ile devam etti. Selçuklu devri eserleri olan, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Sahip Ata Külliyesi ziyaretlerinden sonra öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. “Bir milyonu aşan öğrenci sayısı ve yükseköğretimde gösterdiği başarılarla dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi öğrencilerini Mevlana Diyarı, zamanı aşan şehir Konya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu” ifade eden Altay, öğrencilerle bir süre sohbet ederek fotoğraf çekildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç'in eşlik ettiği geleneksel Konya mutfağından lezzetlerin yer aldığı öğle yemeği ikramından sonra öğrencilerin gezisi Kilistra ve Sille Antik kenti, Sille Kaya Mezarları ve Sille Müzesi, Zaman Müzesi ve Aya Eleni Kilisesi ziyaretleri ile devam etti. Gezi programı, kentin kültürel değerleriyle bütünleşen, toplumun sanatsal ve kültürel yaşantısını ve mirasını simgeleyen, çağdaş Türk mimarisinin en özgün yapılarından biri olan ve Anadolu şehirleri arasında en büyük kongre merkezi olma unvanını taşıyan Selçuklu Kongre Merkezi ziyareti ile son buldu.

Öğrencilerin Konya gezisi ile ilgili bir açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Gençleri Türkiye'nin hem tarih ve medeniyet değerleri hem de çağdaş eserleri ile buluşturmayı çok önemli bir görev olarak gördüklerini” belirterek, Anadolu Üniversitesi öğrencilerini birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selçuklu Devleti Başkenti, hoşgörü şehri Konya'da ağırladığı için Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. “Altay'ın öğrenci davetlerinin ve öğrencilere olan yakın ilgisinin sosyal belediyecilik anlayışının çok önemli bir göstergesi olduğunu” belirten Çomaklı, “öğrencilerimizden bu gezi programı ile ilgili çok önemli geri dönüşler aldık ve bunları Sayın Uğur İbrahim Altay'a ilettik. Uğur İbrahim Bey öğrencilerimize davetini yineleyerek insanlık ve medeniyet tarihimizi aydınlatan şehirlerimizden birisi olan Konya'nın, sevgi ve hoşgörü şehri olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu” dedi.