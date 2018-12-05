Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden 60'ıncı yıla özel pasta

Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla verilen resepsiyonda kesilen 60'ıncı yıl pastası beğeni topladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve davetliler tarafından kesilen üniversitenin farklı birimlerinin çalışması ile hazırlanan pastanın tasarımı Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından yapıldı. Pastanın hazırlanma sürecinde farklı disiplinlerdeki ve bölümlerdeki öğretim elemanları ile öğrencilerin görüşlerine de yer verildi. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve 35x90x140 ölçülerinde olan pastanın rahatlıkla taşınabilmesi için ise Anadolu Üniversitesi Atölyeleri tarafından özel olarak tekerlekli bir platform hazırlandı. İçerdiği çok sayıda mesaj ile farklı anlamlar taşıyan pasta üniversitenin hatıraları arasında yerini almış oldu.

Üniversitenin vizyonu bu kez 60. yıl pastasıyla anlatıldı

Resepsiyon için hazırlanan kutlama pastasının tasarımsal odağında Anadolu Üniversitesinin dünya üniversitesi olma vizyonu yer alırken pastanın üst kısımlarının tasarımında ise üniversitenin logosu ve 60 sayısı sembolik olarak bir araya getirildi. Bu birleştirme farklı 5 katmanın bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Katmanın ilk katı üniversitenin geleceğini temsilen sonsuzluk şekline getirilirken bu katmanı diğer katmanlardan ayırmak için Anadolu Üniversitenin de logo renklerinden olan bordo renkten hazırlanmış özel pasta sosu kullanıldı. Bordo renkli sosa, sonsuzluğun sayılarla sınırlandırılamayacağını vurgulamak için kum taneleri görünümü verildi. Bu uygulama için ise orman meyveleri kullanıldı. Altı rakamı ile Anadolu Üniversitesinin logosunu oluşturduğu daireler sonsuzluk işareti olarak tasarlandı. Bu katmanın içerisinde Anadolu Üniversitesinin farklı ülkelerdeki birimlerini ve öğrencilerini temsil etmek için şeker hamurundan dünya haritası eklendi. Dünya haritası içerisinde yer alan okyanuslar aydınlık geleceğin bir göstergesi olarak beyaz köpüklerle yansıtıldı. Üniversitenin bir eğitim kurumu olduğunu vurgulamak için ise üst katmanlarda amfi tiyatro tasarımı kullanıldı. Katmanlar beşer santim yükseltilerek Anadolu Üniversitesinin her daim gelişen ve büyüyen yanına da vurgu yapıldı. Pastanın dış yüzeyinin süslenmesinde Anadolu Üniversitesinin öğrencilerini temsilen çiçekler kullanılırken pastanın alt kısmında ise Anadolu Üniversitesinin bünyesinde görev alan akademik ve idari personeli temsilen toplam 3 bin 57 parça orman meyvesi kullanıldı. Pastanın tabanında ise kakaolu pandispanya, vanilyalı krema ve orman meyveleri yer aldı.