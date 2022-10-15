Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Altın Koza'da büyük başarı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden ödüllerle döndü.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde “Supplant” isimli filmi ile GSF öğrencisi Zeynep Yıldız, En İyi Canlandırma Film Ödülü'nü alırken, “Uçurtma” isimli film ile Ahmet Devrim Gültekin, Şafak Stüdyoları Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu. 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde Prof. Fethi Kaba tarafından yürütülen 4. Sınıf Çizgi Film Yapımı Dersi çerçevesinde üretilen “Supplant” filmi Altın Koza Film Festivali'nde elde ettiği başarının yanı sıra CAFF The Cultural Animation Film Festival Online, International Usak Short Film Festival, Khabarovsk International Animation Film Festival "Animur" ve ANIMART Festival'de gösterime girdi.

“Hocalarımıza ve Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür ederiz”

29. Uluslararası Adan Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Canlandırma Ödülü'nü kazanan Zeynep Yıldız, “Sinemaya aşık büyüyen animasyon öğrencileri olarak, Altın Koza Film Festivali'nde ödül almak, bizleri animasyon alanında içerik üretmeye çok daha fazla motive etti. Filmimizi mezuniyet projesi dersi yaptık ve bu bize henüz öğrenciyken bir film üretme şansı tanıdı. Bizi bu süreçte destekleyen ailemize, arkadaşlarımıza, hocalarımıza ve Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

Uçurtma isimli filmi ile Şafak Stüdyolar Mansiyon Ödülü'nü kazanan Ahmet Devrim Gültekin ise, “Bu ödül ben de dahil tüm ekip arkadaşlarım için çok mutluluk ve gurur verici bir sürpriz oldu. Etkinlik boyunca, dersimiz için Prof. Fethi Kaba ile hazırladığımız bu film hakkında fazlasıyla güzel geri dönüşler aldık. Sonraki filmlerim de umarım bu gibi başarılara ulaşır. Destekleri için Anadolu Üniversitesi ve GSF'ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.