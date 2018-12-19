Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden "Geleneksel Yılbaşı Panayırı"

Panayırda öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları sanat eserleri konukların beğenisine sunuldu. Panayırda el emeği kolyeler, heykeller, defterler, tablolar ve çeşitli ürünler ziyaretçileri bekliyor.

Panayır hakkında görüşlerini ifade eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Emel Şölenay, “Yılda 2 kere düzenlediğimiz bu panayırlar, gerek öğrencilerin işlerine gerek fakültenin tanınırlığına katkıda bulunması anlamında oldukça önemli. Öğrencilerimiz sanat eğitimleri alıyorlar ve bu sanat eğitimlerini alırken de pek çok uygulamalar yapıyorlar. Sonuç olarak öğrencilerimizin yaptıkları bu başarılı uygulamaları bir yerde sergilememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz de öğrencilerimize her yıl bu olanağı sağlıyoruz. 5 yıl önce yine aynı amaçlar doğrultusunda başlayan bu etkinliğimiz umuyorum ki uzunca bir süre devam edecek” ifadelerini aktardı.

Geleneksel Yılbaşı Panayırı, 21 Aralık Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.