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Anadolu Üniversitesi öğrencilerine bir ödül daha

Anadolu Üniversitesi öğrencileri uluslararası yarışmalarda kazandıkları ödüllerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.


Erasmus+ Youth Talent Development Camp Avrupa Birliği projesi kapsamında Malta'da düzenlenen "The Voice of Peace" programına katılan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü sanatta yeterlik öğrencisi Ayşe Yılmaz, Opera Sanat Dalı yüksek Lisans öğrencisi Gülşah Kömür ve Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı lisans öğrencileri İlkim Yılmaz ve Taylan Buğra Bayri, ön elemeleri başarıyla geçti. Ön elemeyi geçen öğrenciler, sonrasında performanslarını farklı ülkelerden gelen şan pedagoglarının eğitim verdiği projenin sonunda düzenlenen uluslararası "The Golden Voice" ses yarışmasında sergiledi. Yarışmada 10 ülkeden 70'in üzerinde katılımcı şarkı söyledi. Portekiz, Avusturya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kazakistan, İsrail ve Makedonya'dan gelen jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu 18-23 yaş kategorisi içinde Gülşah Kömür birincilik ödülünü, Taylan Buğra Bayri ikincilik ödülünü kazanırken, 24-30 yaş kategorisi içinde Ayşe Yılmaz ve İlkim Yılmaz ise üçüncülük ödülünü paylaştı.

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