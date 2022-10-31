Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF), Film Saati projesi ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerini yerli ve yabancı filmlerle buluşturuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransız Enstitüsü ve Goethe Enstitüsü'nün katkılarıyla her Çarşamba bir film ücretsiz olarak gösterime giriyor. Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da seyirciler ile buluşan “Aşk Tesadüfleri Sever” filmini İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin de öğrencilerle birlikte izledi. KÜL199 Kültürel Etkinlikler dersi çerçevesinde gösterilen filme öğrencilerin ilgisi yoğundu.

Prof. Dr. Ertekin: “Üniversitemiz kampüs donanımları ile öğrencilerinin yanında olduğunu gösteriyor”

Film Saati Projesi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ertekin, projenin gerçekleştirilmesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın büyük desteği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu proje, filmleri eğitim amaçlı olarak öğrencilerimizle paylaşacağımızın sözü üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Fransız Enstitüsü'nün katkıları ile başladı. Eğitim amacıyla başlattığımız bu projeyle film gösterimlerinde daha çok öğrenciye ulaşabilmek adına filmleri KÜL199 Kültürel Etkinlikler dersinda ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu hafta üçüncü film gösterimini gerçekleştirdik ve bugüne kadar bütün filmlerimiz kapalı gişe oynadı. Sinemayı hem sanatsal bir faaliyet hem de bir eğlence aracı olarak gören öğrencilerimizin ilgisi olduğu sürece bu faydalı uygulama devam edecek. İlerleyen günlerde Goethe Enstitüsü Alman filmlerini bizlerle buluştururken film listemize İtalyan filmlerinin eklenmesi de söz konusu. Kampüsümüz içerisinde yer alan Sinema Anadolu'da bu filmleri izlemek ayrıca gurur verici çünkü birçok üniversite böyle bir imkana sahip değil. Üniversitemiz sanata, bilime ve spora verdiği katkının yanı sıra kampüs donanımları ile de öğrencilerinin yanında olduğunu gösteriyor.”

Ağırman: “Öğrencisini ön planda tutan bir üniversitede öğrenciyiz”

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Pazarlama Bölümü öğrencisi Enes Onur Ağırman, Film Saati projesi ile ilgili görüşlerini dile getirerek “Film Saati etkinliği, kültür birikimimizi artırmamız ve farklı filmleri görebilmemiz açısından bizler için önemli ve yararlı bir etkinlik. Öğrenciyi ön planda tutan bir üniversitede olmaktan ve Üniversitemizde bu tür etkinliklerin sayıca fazla ve çeşitli olmasından dolayı çok mutluyum.” dedi.

Kurtuldu: “Film Saati öğrencilerin değerlendirmesi gereken bir fırsat”

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü öğrencisi Aslı Kurtuldu, etkinlikle ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: “İletişim Bilimleri Fakültesi'nin başlatmış olduğu bu projeyle birlikte izlemek istediğimiz filmleri Sinema Anadolu'da izleyebilmek büyük bir fırsat. Haftalık filmleri severek takip ediyorum ve bu fırsatı herkesin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."