Anadolu Üniversitesi öğrencisi kadın jandarma astsubaydan büyük başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nde Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden sporculardan Aysun Uğurlu, bayanlar kategorisinde 620,7 puan ile birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Trabzon'da gerçekleştirilen şampiyonaya bayanlar ve erkekler kategorisinde toplam 26 üniversite katıldı. Anadolu Üniversitesi de yarışmada 4 sporcusu ile yer aldı. 18 üniversitenin bulunduğu havalı tüfek bayanlar kategorisinde ise Anadolu Üniversitesi öğrencisi Aysun Uğurlu, 620,7 puan ile birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Aysun Uğurlu, aynı zamanda jandarma astsubay olarak Gaziantep'te görev yapıyor. Atıcılık sporu ile astsubay öğrenciyken tanıştığını belirten Uğurlu, "Jandarma teşkilatının içinde Jandarma Gücü Komutanlığı adı altında çeşitli spor branşları var. Personeller bu branşlardan birini seçiyor. Mülakata giriyor ve hangi branşta yetenekliyse o branşa alınıyor. Daha sonra jandarmayı temsilen yarışmalara katılıyorlar" dedi.

"Küçüklüğümden beri atıcılığa hevesim vardı"

Sadece bir buçuk senedir atıcılık sporu ile ilgilendiğini ifade eden ve yarışma hakkında bilgi veren Aysun Uğurlu, "Küçüklükten beri atıcılığa hevesim vardı. Keşke atıcılıkla ilgili bu yeteneğimi daha önce keşfedebilseydim. O zamanlar beni yönlendiren birileri olsaydı şimdi yurt dışında ülkemi temsil ediyor olurdum. Yarışma havalı tabanca ve havalı tüfek olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler de bayanlar ve erkekler olarak ayrılıyor. Kategorideki yarışlar 1 saat 15 dakika sürüyor. Bu süre içinde 10 metre uzaklıkta bulunan hedefe 60 kere atış yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

"Anadolu Üniversitesi biz öğrencilere çok değer veriyor"

Son olarak Anadolu Üniversitesi adına yarışmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Uğurlu şunları söyledi;

"Anadolu Üniversitesi öğrencilerine çok değer veriyor. Ben de üniversiteme ve hocalarıma bana inandıkları ve beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonra katılacağımız yarışmalarda daha iyi derecelerle yeni madalyalar kazanırız."