Anadolu Üniversitesi öğrencisi öykü yarışmasında birinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 3. Gençler Arası Öykü Yarışmasını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Cihat Ceyhan kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Gençler Arası Öykü Yarışması sonuçları açıklandı. Sezai Karakoç anısına “Bir Diriliş Öyküsü” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada Anadolu Üniversitesi öğrencisi büyük başarı gösterdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü öğrencisi Cihat Ceylan yazdığı öykü ile 3. Gençler Arası Öykü yarışmasında birinci oldu. Yarışma sonucuna göre dereceye giren isimler düzenlenecek olan törenle ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan alacak.

“Hikayem yaşlı bir kadının son gününü anlatıyor”

Göçmen Kuşlar isimli hikâye ile yarışmada birinci olan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Cihat Ceylan, kazandığı ödülden duyduğu mutluluğu ifade ederek başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ceylan, hikâyesini şu sözlerle dile getirdi:

“Hikayem yaşlı bir kadının son gününü anlatıyor. Ailesinden kimse onunla fazla ilgilenmez. Sadece kızının torunu altı yaşındaki Sema ile arkadaş gibidir. Arada bastonuna dayanarak bahçeye çıkar, kapı önüne oturup sokakta oynayan çocuklara, bisiklete binenlere, karşılarında yer alan kasap, terzi, kahvehane gibi dükkanlara bakarak vakit geçirir. Gelen geçene ezanın okunup okunmadığını sorar, kulaklarının işitmediğini bilen çoğu insan cevap vermeden yürür gider, birkaç kişi ise defalarca bağıra bağıra henüz okunmadığını söylemeye çalışır. Kendini bu dünyanın fazlalığı olarak görmesine rağmen bazen yaşadığı için hayattan mutludur. Sorsalar da sormasalar da özellikle çocuklara hayatını anlatmak en sevdiği şeydir. Çoğu zaman bahçede kiraz ağacının altındaki bankta oturur, uçan kuşlara, evin pencerelerinden yansıyan güneşe, gökyüzüne bakar.”