Anadolu Üniversitesi öğrencisinden büyük başarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Ön Lisans Programı öğrencisi milli tekvandocu Deniz Dağdelen, Bulgaristan Açık Tekvando Turnuvası'nda altın madalya kazanarak Anadolu Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Toplam 10 madalya başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda milli sporcular, 2'şer altın ve gümüş ile toplam 10 madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Dağdelen de kendi kilogramında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki turnuvada Türkiye'yi 20 sporcu temsil etti.