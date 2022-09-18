Anadolu Üniversitesi öğrencisine en iyi film ödülü

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Erdem Sönmez, 19'uncu Geleceğin Sineması Yarışması'nda “Eskiden Daha Kirli” adlı filmiyle birinci oldu.

Yarışma jürisinde deneyimli oyuncu, yönetmen ve yapımcıların da yer aldığı yarışmada birinci olan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Erdem Sönmez, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın elinden aldı. Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Sönmez, “Eskiden Daha Kirli, iki yıl önce yazmaya başladığım bir senaryoydu. 2 yıllık bir emeğin ödülle geri dönmesi gurur verici bir şey. Dolayısıyla öğrenci olarak hem senaryosunu yazıp hem de yönettiğim bir filmle ödül almak beni çok mutlu etti. Kazandığım bu başarı motivasyonumu arttırdı ve buna bağlı olarak daha çok üretim yapma hevesini bende doğurdu. Önümüzdeki dönemlerde çalışmak ve daha çok üretmek istiyorum” dedi.