Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri bir ilke daha imza attı

Dr. Oktay Cem Adıgüzel ve Doç. Dr. Veda Aslım Yetiş, Dünya Eğitim Bilimleri Derneği'ne seçilen ilk Türk başkan yardımcısı ve iletişim koordinatörü oldu.

1961 yılında Norveç'te kurulan ve uzun yıllar Kanada tarafından başkanlığı yürütülen Dünya Eğitim Bilimleri (AMSE-AMCE-WAER) Derneği'nin 57 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşti. Derneğin Başkan Yardımcısı görevine Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel ve İletişim Koordinatörü görevine ise Doç. Dr. Veda Aslım Yetiş seçildi. Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel ve Doç. Dr. Veda Aslım Yetiş, kaynaştırma eğitiminin kuramsal ve pratik temelleri üzerine Fransa Reims Champagne Ardenne Üniversitesi tarafından basılan Fransa, Arjantin ve Kolombiya bilim insanlarının oluşturduğu uluslararası kitaba iki bölüm ile katkı sağlayarak, Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesi'ni temsil etti. Bunun yanında, Arjantin'de Pedaggica Nacional (UNIPE) Üniversitesi tarafından basılan ve uluslararası bilim insanlarınca oluşturulan kitaba da üç bölüm ile katkı sağlayan Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel ve Doç. Dr. Veda Aslım Yetiş, Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesi'ni Güney Amerika'da da temsil etmeyi başardı. Ayrıca Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Kanada Sherbrooke Üniversitesi desteğiyle Longueuil Groupéditions tarafından Kanada'dan Prof. Dr. Yves Lenoir ve Prof. Dr. Annick Lenoir, Fransa'dan Prof. Dr. Frederic Tupin, Brezilya'dan Prof. Dr. Jose Carlos Libaneo ve Türkiye'den Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel'in eş editörlüğünce basılan uluslararası kitap ile Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesi'ni temsil etti.