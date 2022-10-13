Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri The AD Scientific Index listesinin üst sıralarında yer aldı

Anadolu Üniversitesi'nde görevli 46 öğretim üyesi, The AD Scientific Index'in World Scientist and University Rankings 2023 listesindeki sıralamada yer aldı.

Google Scholar'daki H-Index, i10 Index puanları ve alıntılanma sayıları ele alınarak bilim insanlarının son beş yıldaki verimlilik kat sayılarını gösteren ilk ve tek çalışma olan The AD Scientific Index'in World Scientist and University Rankings sonuçları yayınlandı. Son 5 yıldaki verilere göre H-Index puanı 20 ve üstü olan Anadolu Üniversitesi'nin 46 öğretim üyesi World Scientist and University Rankings 2023 listesindeki sıralamada yer alma başarısı gösterdi.

Anadolu Üniversitesi'nin birçok öğretim üyesi 12 farklı alandaki sıralamada yer aldı

The AD Scientific Index'in 2023 verilerine göre 12 alanda yapılan toplam H- Index değeri sıralamasında Anadolu Üniversitesi'nin 8 başarılı öğretim üyesi listenin Türkiye bölümünde 12 ana kategori içerisinde ilk 50'ye girdi. Buna göre listeye girerek Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden isimler, “Rektör Yardımcısı Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Demirci, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak ve Doç. Dr. Cem Işık, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Bingöl, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak oldu” olarak belirtildi.

The AD Scientific Index nedir?

Bilim insanlarının bilimsel değerli makaleler yayınlamadaki üretkenliğini ülke, üniversite ve alan olarak listeleyen The AD Scientific Index; çalışmalarını 256 branş, 19 bin 300 istihdam kurumu, 216 ülke ve 10 bölgede yürütüyor. Bu çerçevede tarım ve ormancılık, sanat, tasarım ve mimarlık, işletme ve yönetim, ekonomi ve ekonometri, eğitim, mühendislik ve teknoloji, tarih, felsefe, ilahiyat, hukuk, tıp olmak üzere toplam 12 alanda 15 bin 930'dan fazla üniversiteyi sıralıyor.