İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Koçak'ın acı günü

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite eğitimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı belirtilirken, acı haberi alan baba Kozak, kızının cenazesini karşılamak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.


Öte yandan genç kızın Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.