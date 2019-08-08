Anadolu Üniversitesi öğretim üyesinin büyük başarısı

Dr. Yavuz Akbulut, 2019 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında ''Sosyal Bilimler'' alanında ''Teşvik Ödülü'' ne layık görüldü.

Çalışmalarında alanyazında kabul görmüş yaklaşımların ülkemizdeki geçerliğine ilişkin sorgulamalar gerçekleştiren, söz konusu yaklaşımları yerel bağlamda da yorumlayarak özgün çıkarımlar ortaya koyan Akbulut, “Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilişim Etiği alanındaki özgün araştırmaları ve uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle ödülü almaya hak kazandı.

2006 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Akbulut ödül ile ilgili olarak, “Alanımıza yapmaya çalıştığımız katkıların alan uzmanları tarafından da takdir edildiğini gösteren bu prestijli ödül, hem mutluluk verici hem de daha iyisini yapma konusunda motive edici oldu. Üniversitemiz yönetiminin, fakültemizin ve TÜBİTAK'ın verdiği destek ve sundukları olanaklar, üretkenliğimizi arttırıcı bir rol oynadı. Ayrıca Proje Birimi ve ARİNKOM, proje çalışmalarımıza ilişkin tüm süreçlerde yanımızdaydı. Son olarak çalışmalarımı gerçekleştirirken gerek ailemin verdiği manevi gücün, gerekse öğrencilerimin ve çalışma arkadaşlarımın oluşturduğu yapıcı iklimin büyük katkısı oldu” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yavuz Akbulut, bilgisayar destekli dil edinimi, yükseköğretimde teknoloji entegrasyonu, çevrimiçi veri toplama araçları ve dijital korsanlık gibi başlıklarda gerçekleştirdiği tek yazarlı çalışmalarının yanı sıra; bilgisayar destekli öğretim alanındaki yaygın mitleri sorgulayan deneysel araştırmalarda da rol aldı. Yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK ve BAP projeleri kapsamında, doktora öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen bu deneylerde gençlerin çoklu görev avantajlarına ilişkin mitleri sorguladı. Öğrenme stillerine göre uyarlanabilir e-öğrenme, matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımı ve çevrimiçi oyuncu davranışlarına ilişkin araştırmaları, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan dergilerde basılırken ve çok sayıda atıf aldı.

Akbulut, güvenli ve etik teknoloji kullanımı üzerine de çok sayıda uluslararası çalışma gerçekleştirirken; bilgisayar ve internet etiği, dijital korsanlık, çevrimiçi risk algısı, siber aylaklık ve siber zorbalık gibi konulara ilişkin yeni göstergeleri alanyazına kazandıran araştırma ekiplerinde yer almış; ülkemize özgü değişkenlerin ortaya konmasına katkıda bulundu.