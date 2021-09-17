Anadolu Üniversitesi ortaklığında “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” düzenlendi

13-19 Eylül Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından organize edilen “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin'in koordinatörlüğünü üstlendiği çalıştay, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Ahiliğin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı, Ahi Teşkilatı ve Ahilik ve Esnaf Ahlakı adlı üç oturum şeklinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı çalıştayın açılış konuşmaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek tarafından gerçekleştirildi.

Oturum başkanı Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, konuşmasına Ahilik kavramına ilişkin bilgiler vererek başladı. Rektör Tomar, Ahilikle birlikte Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlâna ve Hacı Bektaşi Veli'nin kültürlerinde olan ahlakın iş ahlakıyla birleştirildiğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“Ahilik ahlaki ilkeler manzumesidir”

Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye giden çizgide Ahilik Haftası kapsamında Ahi Evran odaklı çalıştayda bir araya geldiklerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Kardeşlik, hoşgörü, dayanışma bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramlar ve ilkelerdir. Pandemi, savaşlar, yangın, sel felaketleri gibi durumlarda Ahi Evran'da da bulunan bu ilkeler insanlığın ihtiyaç ve gereksinim duyduğu ilkeler. O günden bugüne bizim geleneklerimize işlemiş olan bu ilkeler dini, dili, ırkı, coğrafyası ne olursa olsun bütün milletlerin ihtiyaç duyduğu bir ahlaki ilkeler manzumesi. Dolayısıyla Ahi Evran ve Ahilik teşkilatından öğreneceğimiz ve örnek alarak hayatımıza uygulamamız gereken çok şey var. Bu çalıştayımızda da bunu hatırlatacağız. Bu anlamda bu güzel çalıştaya ev sahipliği yapan kıymetli gönüldaş üniversitemiz Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne ve bizi her zaman destekleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çalıştayın koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin başta olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Ahilik teşkilatının ruhu temel evrensel hakların özünü oluşturmaktadır”

Ahiliğin Türklerin Anadolu'yu vatan olarak kabul etmesinde etkisi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Edatlarımız şehir hayatına intibak ederken iş ve aş sahibi üretici, eğitimli insan olmalarında, meslek edinmelerinde, İslami bir hayat düzeni oluşturmalarında, edebi, mimari, iktisadi ve eğitim sistemi meydana getirmelerinde Ahiliğin bir alt yapı oluşturduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti'nin birçok millet ve inanca sahip insanlardan oluştuğunu hesaba kattığınızda Ahiliğin beslendiği kaynak ve dayandığı ilkelerin tüm insanlık tarafından kabul gördüğünü de söyleyebiliriz. Bu haliyle bile Ahilik teşkilatının ruhu temel evrensel hakların da özünü oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kalite bizim kültürümüzde vardır”

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ise, “48 maddeden oluşan ve insanı insan yapan, insani değerlerimizi bize hatırlatan bu unsurları tekrar gündeme getirmemiz gerekmektedir. Kalite bizim kültürümüzde hatta inancımızda vardır. Ahilik de tamamıyla kalite üzerine oturtulmuş bir mefkûredir. Ahiliğin önemli üç fonksiyonu vardır: Ahlaki Fonksiyonu, Eğitim Fonksiyonu ve Ekonomik Fonksiyonu. İlim adamlarımızdan, yeni doktora yapan gençlerimizden bu boyutları ele almaları istirhamımdır” şeklinde konuştu.