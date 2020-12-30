Anadolu Üniversitesi özel sektör iş birlikleri ile öğrencilerine katkı sağlamaya devam ediyor

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan'ın yanı sıra AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, AÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Program Koordinatörü Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, AÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Program Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Ekincek, Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı ve Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Ramazan Küpçü de yer aldı. İmzalanan protokol ile AÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı öğrencilerinin bu alandaki teknolojik yetkinliklerinin üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Rektör Erdal, imzalanan protokolün öğrencilerin teknoloji tabanlı yetişmesi anlamında çok önemli bir girişim olduğunu belirtti. AÜ'nün, her zaman sektörle iş birliğini destekleyen, teori ve pratik birlikteliğine önem veren bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Erdal, “Başta Genel Müdür Küçükpehlivan olmak üzere, değerli Başarsoft ailesine teşekkür ederim, protokol her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Küçükpehlivan ise köklü bir eğitim kurumu ile oluşturulacak iş birliğinin sektöre çok olumlu katkıları olacağını belirterek, eğitimdeki öğrenci odaklı yaklaşımından dolayı Rektör Erdal'a teşekkür etti. Bu iş birliği ile öğrencilerin eğitim amaçlı CBS programını kullanarak, yazılımla ilgili önemli bir tecrübe kazanacağını İfade eden Küçükpehlivan, iş birliğinin sektörün deneyimli eleman ihtiyacını karşılamasına imkân sağlayacağının da altını çizdi.