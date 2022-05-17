Anadolu Üniversitesi PDR Merkezi Rektör Erdal'ın katılımıyla açıldı

Anadolu Üniversitesi'nin şehir ünitelerinden Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla açıldı.

Dünya genelinde 39 ülkede, 1 milyondan fazla öğrenciye hizmet veren Anadolu Üniversitesi, bünyesinde üretilen bilgi ve birikimi hem Eskişehir ile hem de Türkiye ile paylaşıyor. Kurulduğu tarihten itibaren Eskişehir halkı ile etkileşim inşa eden Anadolu Üniversitesi, bu çerçevede toplumla ilişkisini güçlendirmek için şehir üniteleri kuruyor. Son olarak Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), deneyimli uzman kadrosuyla; birey ve grupla psikolojik danışma, aile ve çift danışmanlığı, kişisel gelişim seminerleri, kurumlara yönelik eğitimler, lise ve üniversite tercih danışmanlığı gibi konularda hizmet sunacak. Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'ndeki binasında hizmet verecek olan PDRM, Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla açıldı. Açılışta Rektör Erdal eşliğinde kurdele kesildi.

“Üniversitemizin ürettiği bilgi ve deneyimi, şehrimizle, halkımızla ve Türkiye ile paylaşmayı hedefliyoruz”

PDR Merkezi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Rektör Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin edindiği bilgi ve birikimi toplumla paylaşmayı hedeflediğini kaydederek, “Anadolu Üniversitesi, ana kucağından üniversite sonuna kadar özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimine odaklanmış, sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında olan bir üniversitedir. Bir taraftan özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine önem verilirken, bir taraftan da bunların geleceğiyle ilgili araştırmalara önem veren bir üniversitedir. Dolayısıyla bugün şehir üniteleri ile birlikte üniversitemizin ürettiği bilgi ve deneyimi, şehrimizle, halkımızla ve Türkiye ile paylaşmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız, bu alanda çalışan uzmanlarımız, bilim adamlarımız ve hocalarımız, büyük bir özveri ile ve mesai saatleri dışında da bu ünitelerde çalışarak, bizim için çok özel olan özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına ve onların ailelerine destek anlamında bu ünitelerde çalışmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bunun gururunu yaşıyoruz. Bir Anadolu Üniversitesi yöneticisi olarak bütün hocalarım adına, bu ünitenin açılmasında ve verilerin hazırlanmasına emek veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ünitelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.