Anadolu Üniversitesi personeli için Çatalhöyük ve Konya turu

Gerçekleştirilen gezi ve kültür turu programına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Fatih Temizel, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Program çerçevesinde Çatalhöyük Neolitik Yerleşim Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, kazı alanını ziyaret eden kafileye Çatalhöyük Kazı Evi'ni gezdirerek, Çatalhöyük'ün kazı tarihi ve arkeoloji bilimi açısından yeri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Kafile daha sonra Doç. Dr. Ali Umut Türkcan eşliğinde Çatalhöyük Neolitik Yerleşim alanlarını gezdi. Kültür turunun bir sonraki durağı Mevlâna Müzesi oldu. Rehber eşliğinde Mevlâna Müzesi'ni ziyaret eden kafile, öğle yemeğinde Konya mutfağının geleneksel lezzetlerini tattı. Gezi programının bir sonraki durağı ise Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi oldu. Konya'nın doğasını, kültürünü ve tarihini esas alan ve üç ana tema etrafında altı bölümden oluşan Taş Bina ziyareti sonrasında kafile, Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.

“Üniversitemiz, adını taşıdığı Anadolu coğrafyasının saklı kalmış kültürlerinin ortaya çıkarılması amacıyla birçok bilimsel çalışmaya imza atıyor”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarını tarihe ışık tuttuğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, kültür turu programı ile çok verimli bir gün geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Üniversitemiz, adını taşıdığı Anadolu coğrafyasının saklı kalmış kültürlerinin ortaya çıkarılması amacıyla birçok bilimsel çalışmaya imza atıyor. Üniversitemiz akademisyenlerinin başkanlığını yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmaları Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te, Eskişehir'de Karacahisar Kalesi'nde, Afyon'un Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçeleri sınırlarında bulunan Yazılıkaya/Midas Vadisi'ndeki Midas Kale'de ve yine Eskişehir il merkezinde bulunan Şarhöyük/Dorylaion'da devam ediyor. Yıl boyunca üniversitemizdeki sosyal iletişimi artırmak için bu kazı alanlarımıza ve kazı alanlarımızın bulunduğu şehirlerimize hem akademik ve idari hem de öğrencilerimizle birlikte ziyaret organizasyonları planlıyoruz. Bu organizasyonların ilkinde insanlığın en eski yerleşim alanlarının başında gelen Çatalhöyük'ü ve hem manevi hem tarihi zenginlikleriyle Selçuklu'nun başkenti Konya'yı ziyaret ettik. Hem kültürel hem tarihi anlamda ülkemizin büyük zenginliklerini değerli meslektaşlarımla birlikte ziyaret ederek oldukça keyifli, verimli bir gün geçirdik.”