Anadolu Üniversitesi podcast yayınları DipNot serisi ile başladı

Günden güne popülerliğini ve kullanım alanını arttıran podcast yayınları, Anadolu Üniversitesinin bilginin toplumsallaşması ve yaşam boyu öğrenme vizyonunun izdüşümü olarak herkesin erişimine açık olacak.

Anadolu Üniversitesinin özgün konu başlıklarında ürettiği içeriklere dileyen herkes ulaşabilecek

Türkiye'de öncü bir kurum olarak pek çok başarılı projeye imza atan Anadolu Üniversitesi artık podcast yayınlarıyla da geniş kitlelere ulaşacak. Gelişen ve değişen iletişim teknolojilerinin yanı sıra dinleyicilerin ihtiyaç ve isteklerinin de gözetildiği podcast yayınları ile Anadolu Üniversitesinin güçlü teknik alt yapısı ve başarılı ekiplerinin de desteğiyle akademik birikim ve kalitesini; bilgi sahibi olmak ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak isteyen milyonlarca öğrenciye aktaracak. Günümüzde giderek popüler bir yayıncılık mecrasına dönüşen podcast yayıncılığına dâhil olarak Anadolu Üniversitesi, her bir öğretim elemanının insanlık adına yapmış olduğu başarılı çalışmaları farklı konulara ilgi duyan herkesle paylaşacak. Düzenli aralıklarla yayımlanacak olan, çeşitli ve özgün konu başlıklarında üretilen içeriklere dileyen herkes ulaşabilecek.

“DipNot” serisi yayında

Her yayında farklı bir konu başlığında alanında uzman öğretim elemanlarının yer aldığı podcast programları Spotify, YouTube ve çok yakında Google Podcasts ile Apple Podcasts'te dinleyicilere ulaşacak.

“Çocukluk Çağı Dil ve Konuşma Bozuklukları”, “Fitoterapi”, “Sosyal Medyada Kişiliğini Korumak”, “Karacahisar Kalesi Kazısı” konu başlıklı bölümleri yayımlanan DipNot Serisine Anadolu Üniversitesi resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.