Anadolu Üniversitesi projelerine TÜBİTAK'tan destek

Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Uzman Canan Yılmaz Kapancık'ın, "Meme Kanserinde Uzun Kodlanmayan RNA SLC9A3-AS1'in Apoptoz ve Proliferasyon Üzerine Etkisi" projesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doktora Öğrencisi Ayşe Serra Kaya'nın "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda (DEHB) Yürütücü İşlevler ve Dil Becerileri" başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenmeye hak kazandı.

"Uzun kodlanmayan RNA SLC9A3AS-1'in apoptoz ve proliferasyona etkisini araştırarak meme kanseri ile ilişkisini belirlemeyi amaçlıyoruz"

"Meme Kanserinde Uzun Kodlanmayan RNA SLC9A3-AS1'in Apoptoz ve Proliferasyon Üzerine Etkisi" konulu projesi hakkında bilgi veren Uzman Canan Yılmaz Kapancık, şunları söyledi:

"MCF-7 meme kanseri hücre hatlarında anti-kanser özelliğe sahip olduğunu belirlediğimiz polidatinin IC50 dozunda uzun kodlamayan RNA'ların ekspresyonu üzerine etkilerini microarray analizi ile incelemiştik. Polidatinin uzun kodlanmayan RNA SLC9A3AS-1'in ekspresyon düzeyini dramatik oranda düşürdüğü saptamıştık. Bu kapsamda TÜBİTAK 1002 Acil Destek projemizde ise bu verilerin yol göstericiliğinde uzun kodlanmayan RNA SLC9A3AS-1'in apoptoz ve proliferasyona etkisini araştırarak meme kanseri ile ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktayız."

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için çalışıyoruz"

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Ayşe Serra Kaya projesinde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocukların dil ve yürütücü işlev becerileri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Kaya ayrıca, TÜBİTAK'tan aldığı proje desteği ile daha çok katılımcıya ulaşabileceğini ve bu konuda mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uzman Canan Yılmaz Kapancık ve Ayşe Serra Kaya, projelerinin TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı'na kabul edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, bu süreçte destek olan Anadolu Üniversitesine ve akademisyenlerine teşekkürlerini dile getirdi.