Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı mutfakta

Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğrencilerle birlikte girdiği mutfakta geleneksel Kore yemeklerinden ‘Pajeon' yaptı.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin desteklediği “Kore Mutfağı Uzmanlaşma Eğitim Projesi“ kapsamında atölye çalışması gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında düzenlenen atölye çalışmasına katılan Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, geleneksel Kore yemeklerinden olan “Pajeon” yaptı.

“Biz Kore ile kardeşiz”

Burada açıklamalarda bulunan Rektör Çomaklı, Kore ile tarihi bir dostluk bağına sahip olduğumuzu belirtti. Çomaklı, “Biz Kore ile kardeşiz. Kendilerini aile olarak görüyoruz. Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, bu etkinlikte bizimle beraber oldular. Kore ile ilgili kültürel ve sosyal ilişkileri öğrencilerimize anlatmak amacındayız. Bu da geleceğe doğru bağlarımızı kuvvetlendiriyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, dünya kültürüne ait mutfakları ve yerel yemek kültürümüze yer veriyor. Bu konuda öğrencilerimiz oldukça şanslı. Daha çok girişimlerimiz olacak. İlerleyen süreçte farklı kültürlere ait mutfakları buraya getirerek öğrencilerimize öğretmeyi hedefliyoruz. Bu irtibatı sağlamak karşılıklı oluyor. Dostluk ve samimiyet ilişkisine binaen bu tür şeyler gerçekleşiyor. Biz de Kore gibi başka kültürlerle samimiyetimize dayanarak bu tür etkinlikleri arttıracağız” dedi.

"Koreliler olarak Türkleri ve Türk mutfağını çok seviyoruz"

Güzel bir etkinliğe katıldıklarını kaydeden Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho ise, “Kore mutfağının tanıtıldığı Anadolu Üniversitesinde mükemmel bir etkinlik oldu. Kore mutfağının bir fakültede anlatılmasına çok sevindim. Her şeyden önce Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı hocama tüm bu organizasyondan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Koreliler olarak, Türkleri ve Türk mutfağını çok seviyoruz. Kore'de Türk lokantaları var. Türklerin de bizim mutfağımızı seveceğini düşünüyorum. O bakımdan bu tarz projelerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, Kore yemeği 'pajeon'u pişirdikten sonra misafiri Woo Cho'a ikram etti.