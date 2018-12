Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Radyo A'nın konuğu oldu

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite bünyesinde yayın yapan Radyo A'nın konuğu oldu.

Sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Güzin Kıyık Kıcır'ın üstlendiği “Misafir Odası” programının konuğu olan Rektör Çomaklı, rektörlük görevini devralmasının ardından ilk kez katıldığı programda, Anadolu Üniversitesinin faaliyetlerine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kendisine yöneltilen soruları ise içtenlikle yanıtladı.

"Büyük bir ailenin Rektörlüğünü yürütmekten dolayı mutluluk duyuyorum"

Programın açılışını kendisini tanıtarak yapan Dr. Şafak Ertan Çomaklı, özel yaşamına ve mesleki kariyerine dair merak edilenleri ise şu şekilde dile getirdi: “Erzurum doğumluyum ve memuriyetim gereği de senelerce farklı illerde bulunmak durumunda kaldım. Üniversitemiz Rektörlüğü görevim öncesinde ise Polis Akademisi'nde çeşitli görevlerde bulundum. Şu anda da Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir ailenin Rektörlüğünü yürütmekten dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesine güzel ve büyük bir aileye beni mensup ettikleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, akademik alandaki kalitesi ve ileriye dönük vizyonuyla önemli bir öğretim kurumu.”

"Ailemle birlikte vakit geçirmeye özen gösteririm"

Ailesinin, farklı mesleki gruplara ve ilgi alanlarına sahip kişilerden oluştuğuna değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu nedenle de çocukluktan bu yana hep kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle iç içe olduğunu dile getirdi. Ailesinin bu tür faaliyetlere yönelmesinde etkili olduğuna değinen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendi ilgi alanlarına ilişkin olarak ise, “Sportif faaliyetler anlamında kayakla uğraşıyorum. Üç erkek çocuğum var ve onları da küçük yaşlardan itibaren kayağa alıştırdım. Şimdi her yıl çocuklarımı da alarak kayak yapmaya gidiyorum. Ayrıca uluslararası alanda kayak hakemliği de yaptım. Sporun yanında gezmeyi de çok seviyorum. Mesela geçen Haziran, iki oğlum ve eşimle birlikte trenle İtalya'yı baştan aşağı gezdik. Bu bizim için güzel ve keyifli bir deneyim oldu. Aile kavramı benim için çok önemlidir ve bu nedenle de ailemle birlikte vakit geçirmeye özen gösteririm.” dedi.

"Yoğun tempodan şikâyetçi değiliz"

Öğrencilere yönelik olarak yürütülen çalışmalara da değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, 3 aydır görevde olduklarını ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi: “İçerisinde bulunduğumuz yoğun tempodan şikâyetçi değiliz, aksine zaman yetmediği için kendimize kızıyoruz. Bu yoğunluğumuz içerisinde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz pek çok çalışma var. Örneğin; geçtiğimiz günlerde rektör yardımcılarımızın ve dekanlarımızın da aralarında bulunduğu 21 kişilik bir ekiple birlikte Diyarbakır, Batman ve Mardin'e giderek Açıköğretim öğrencilerimize başarı belgelerini takdim ettik. Oradaki öğrencilerimize temas etmek anlamında güzel bir etkinlik oldu. Açıköğretim Sistemimizde farklı yaş gruplarından öğrencilerimiz olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerimizin her yaştan ve seviyeden insanlardan oluşan profile sahip olmaları bizlerin motivasyonunu da arttırıyor.”

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Anadolu Üniversitesinin 60. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona ilişkin görüşlerini de dile getiren Rektör Çomaklı, “Böyle önemli ve büyük bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Üniversitemiz tarihi açısından önem taşıyan bugüne özel hazırlıklar yaptık. Örneğin, hep alışılagelmiş kırmızı halı kullanılırdı ancak biz bu etkinlik için millî rengimiz olan turkuazı seçtik. Bunun yanı sıra 60. yıl hatıra perdesi hazırlattık ve bu sayede konuklarımız bu geceye ait anıları olabilmesi için fotoğraf çekimi gerçekleştirebildiler. Ayrıca böylesine önemli bir geceye hem siyasi hem de akademik anlamda önemli bir katılım oldu. Biz bu önemli geceye bütün eski rektörlerimizi davet ettik, sağ olsunlar onlar da aramızda yer aldılar ve güzel bir organizasyon oldu bizim için.” diye konuştu. Kurumların varlığının daimi olduğuna, kişilerin ise sadece kurumların devamlılıklarının sağlanmasına katkıda bulunduğuna değinen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bugün de hep birlikte Üniversitemiz adına bu görevi yerine getirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

Üniversitenin ileriye yönelik projelerinden de bahseden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konuya ilişkin olarak “Üniversitemiz, eğitim-öğretim alanında gerekli teknolojik altyapıya ve bilgi birikimine sahip. Bizim de hedefimiz bu birikimlerden yararlanarak Üniversitemizi daha ileriye taşımak. Üniversitemiz zaten ulusal alandaki tanınırlığının yanında Açıköğretim Sistemimiz sayesinde uluslararası arenada da biliniyor. Amacımız uluslararası projeler sayesinde bu tanınırlığının sınırlarını daha da genişletmek. Bu noktada elbette üniversite-sektör iş birlikleri de oldukça önem taşıyor. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerle öğrencilerimizi, sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hâli hazırda zaten Üniversitemizin, sektörle iş birliği içerisinde sürdürdüğü pek çok çalışma bulunuyor, biz bu çalışmaların sayısını arttırarak daha da canlı hâle getirmeye yönelik planlamalar yapıyoruz. Umarım çok yakında bu planlarımız doğrultusunda güzel ve verimli projelere imza atacağız” dedi.

Üniversite ve beIN Media Group iş birliği

Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan beIN Media Group iş birliği ile ilgili de bilgi veren Çomaklı şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi popüler ve bilgi birikimi olan bir fakültedir. Dolayısıyla Fakültemizin sahip olduğu olanaklarla beIN Media Group'un yapacağı çalışmalar, Üniversitemiz ve sektör adına büyük bir başarı kazanmamıza yol açmış olacak. Bu başarıda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Erhan Eroğlu'nun ve yine Üniversitemizin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim'in rolü oldukça büyük.”

"Yanlış yapmaktan çekinmeyin"

“Öğrencilerimiz her koşulda hür ve iradeli olsunlar” diyerek öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Rektör Çomaklı, “Geçtiğimiz yıllarda mücadele etmek zorunda kaldığımız Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), bizim bir neslimizi mahvetti. Bunu gördüğümüz için öğrencilerimize, benim öncelikli tavsiyem kendi hür iradeleriyle bağımsız olmalarıdır. Biz hürriyeti seven bir milletiz, bu sebeple hürriyeti seven bir milletin çocukları olarak kimseye tâbi olmasınlar. İşte bu tarz sıkıntılar başta olmak üzere öğrencilerimiz her türlü problemlerinde bizlere gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bir diğer konu ise öğrencilerimiz hiçbir zaman yanlış yapmaktan çekinmemeli, her zaman aileleriyle ve öğretmenleriyle irtibatta olmalı, yanlış yaptığını düşündüğü anda da ailesiyle mutlaka bu durumu paylaşmalıdır. Herkes mutlaka yanlış yapabilir, sıkıntıya düşebilir. Dolayısıyla yapılan yanlışları düzeltmek ve aileden, öğretmenden yardım istemek utanılacak bir şey değildir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz aldığı eğitimle beraber entelektüel bilgi birikimine de sahip olmalılar ve her görüşü okumalılar. Son olarak öğrencilerimiz milli değerlerine sahip çıkan, öncelikli olarak kendi değerlerinde yükselmeyi bilen bireyler olmalılar, geçmişte değer yaratan büyüklerimizi örnek almalılar, başka millete özenmemeli ama onların hakkında tüm bilgileri okumalı, öğrenmeli, görmeliler.” şeklinde konuştu.

Keyifli bir sohbetin geçtiği yayın sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, programa katkı sağlayanlara teşekkürlerini ileterek, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.