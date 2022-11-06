Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal'dan 64. kuruluş yıl dönümü mesajı

Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, yayımladığı mesajda Anadolu Üniversitesi'nin 64. yıl dönümünü canı gönülden kutladığını belirterek, “Eskişehir'de bir üniversite kurma hayali ile tohumları atılan Anadolu Üniversitesi bugün 64 yaşında. 1958 yılında bozkırın kıraç topraklarında doğan eğitim güneşi bugün 39 ülkeyi aydınlatıyor. Milyonlarca insanın hayallerine ortak olan üniversitemiz, uzman akademik kadrosunun sunduğu dünya standartlarında nitelikli eğitim ile ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesine de ilk günkü heyecanı ile katkı sunmaya devam ediyor. Bu vesileyle başta üniversitemizin temellerini atan Prof. Dr. Orhan Oğuz olmak üzere kurulduğu günden bugüne üniversitemize emek veren yöneticilerimize, akademik, idari personelimize ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Anadolu Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine teşekkürü bir borç bilirim. Üniversitemizin bilimin ışığında nice başarılarla dolu yıllar geçirmesi temennisiyle 64. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım” dedi.