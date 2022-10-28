Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dr. Fuat Erdal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında hiçbir koşulda esarete boyun eğmeyen aziz Türk milletinin istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı istiklal mücadelesini destansı bir zaferle taçlandırdığını belirten Prof. Dr. Fuat Erdal, “Büyük zaferini 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ile Selçuklu ve Osmanlı mirasının üzerine şekillendiren Cumhuriyetimiz bugün 99 yaşında. 99 yıldır karşısına çıkan tüm zorlukları milletinin birliği, azmi ve kararlılığı ile aşan devletimiz son yıllardaki atılımları ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine başarıyla yürümektedir. Aziz milletimiz son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi de demokrasinin ve millet iradesinin dışında hiçbir gücü tanımadığını, ülkemize yönelen tüm hain emellere karşı İstiklal Harbimizde olduğu gibi kararlılıkla mücadele edeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı Kurtuluş Savaşı ile emperyalist devletlerin işgaline uğrayan tüm halklara örnek bir bağımsızlık mücadelesi veren Cumhuriyetimiz, bugün de yükselen ekonomisi, insani değerlere gösterdiği hassasiyet ile bölgesi ve dünya insanlığı için önemli roller üstlenen bir ülke konumundadır. Tarihte olduğu gibi bugün de ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önüne hiçbir güç geçemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz Türk milletinin ve üniversitemiz ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.