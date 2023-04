Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal uluslararası öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Dr. Fuat Erdal, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) tarafından organize edilen iftar yemeğinde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Erdal'a iftar programında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker ile TÖMER ve UİB öğretim üyeleri ve çalışanları da eşlik etti. Uluslararası öğrencilerin Anadolu Üniversitesinin en önemli ve kültürel zenginliklerinden biri olduğunu ve onlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Erdal sözlerinin devamında şunları söyledi:

Rektör Erdal: “Uluslararası öğrencilerimiz bir anlamda bizim gönüllü elçilerimiz”

“Ramazan ayı paylaşmanın, birlik olmanın, dayanışmanın ve sevginin ayı. Yaklaşık 2 ay önce ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketleri nedeniyle bu yıl Ramazan ayını daha farklı biçimde idrak ediyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak elimizden gelen tüm gücümüzle bölgeye yardım etmeye, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Öte yandan uluslararasılaşma vizyonumuzun bir gereği ve küresel bir üniversite olma gayemizle her yıl artan sayıda uluslararası öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. 130 ülkeden öğrencimiz Anadolu Üniversitenin üstün nitelikli ve kaliteli eğitimi için Yunus Emre Kampüsümüzde bulunuyor. Bu akşam onlarla birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içeresinde iftar sofrasında onlarla yana yana geldik. Öğrencilerimizle sohbet ederek eğitim durumları hakkında bilgiler aldık, taleplerini dinledik. Uluslararası öğrencilerimiz bir anlamda bizim gönüllü elçilerimiz. Dilimizi, kültürümüzü, ülkemizi ve üniversitemizi hem kendi ülkelerine hem de dünyaya tanıtacak olan onlar. İhtiyaç duydukları her alanda Üniversite olarak tüm imkânlarımızla her zaman onların da yanındayız.”

İftarın ardından öğrenciler, Rektör Erdal ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.