Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016, karanlığın aydınlığa, umutsuzluğun umuda, dramın destana dönüşünün adıdır. Türk tarihinin en önemli kırılma anlarından biri olan 15 Temmuz'da, 81 milyon kahraman milletimiz, Çanakkale ruhuyla bir ve birlikte olmuş, silaha, tanka, helikoptere ve uçağa karşı inançla, imanla ve kararlılıkla göğsünü siper etmiş, vatanına, bayrağına, millî iradesine, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yeni bir Millî Mücadele Savaşı, yeni bir direniş ve yeni bir diriliş öyküsüdür. Tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen yüce milletimiz, devletinin bekası söz konusu olduğunda, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gözünü kırpmadan tüm fertleriyle canı pahasına tek yürek olarak savaşmış ve millî iradesine asla pranga vurulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Millete rağmen hareket edenlere en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermiş, böylelikle 15 Temmuz gecesi, toplumsal hafızamızda asla silinmeyecek ve gelecek nesillere gururla aktarılacak bir kahramanlık destanı vasfını kazanmıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbeci teröristlerin oyunlarını canları pahasına bozarak ebediyete irtihal eden tüm kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, başta gazilerimiz olmak üzere milli iradeye sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.