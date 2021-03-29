Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan 'Kütüphaneler Haftası' mesajı

Dr. Fuat Erdal “Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Medeniyetimizin gelişimi ve insanlığın ortak refah ve mutluluğu için hizmet veren kütüphanemiz, üniversitemizin de en büyük zenginliğidir” ifadelerini kullandı.

Dr. Fuat Erdal, “Kütüphaneler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Erdal mesajında şu sözlere yer verdi:

“Hiç şüphesiz üniversitelerimizin temel önceliği genç nesillere nitelikli bir eğitim hayatı sunmak ve yaşam boyu devam edecek araştırma ve öğrenme sevgisi kazandırmaktır. Tarih boyunca olduğu gibi bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde de nitelikli bilgiye ulaşmak için araştıran, sorgulayan ve bilgiyi üreten toplumların en önemli hazinesi kütüphaneler olmuştur. Anadolu Üniversitesi'nin 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanesi, 320 binin üzerindeki basılı eser ve online erişime açık, ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üzerinden sunduğu milyonlarca elektronik kaynak ile dünyanın en büyük dijital kütüphanelerinden biri konumundadır. Medeniyetimizin gelişimi ve insanlığın ortak refah ve mutluluğu için hizmet veren kütüphanemiz, üniversitemizin de en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğimizi koruyarak geliştirmenin önemli olduğunun farkındalığı; okuma, araştırma ve öğrenme sevgisinin hayatımızda daha geniş bir yer tutması gerektiğinin de bilinciyle, başta değerli kütüphanecilerimiz olmak üzere, kitapları kendisine arkadaş edinmiş herkesin Kütüphaneler Haftası'nı kutlarım.”