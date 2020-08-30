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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Zafer Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Fuat Erdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Erdal, yayımladığı mesajında milletin, yokluklara ve yoksulluklara rağmen azim ve kararlılıkla, adım adım büyüyen bir zafer inşa ettiğini belirterek, "30 Ağustos 1922, 19 Mayıs 1919 yılında yakılan meşalenin aydınlığının tüm yurdu kapladığı tarihtir. 30 Ağustos, tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen yüce milletimizin, varlığını hedef alan işgalcilere karşı, istiklal ve istikbali için, inançla, fedakarca, birlik ve beraberlik ruhuyla tek yürek, tek millet halinde verdiği eşi benzerine az rastlanır destansı mücadelenin adı olmuştur. 26 Ağustos 1922 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz, 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış ve her şey bitti diye düşünülürken kahraman milletimiz, yokluklara ve yoksulluklara rağmen azim ve kararlılıkla, adım adım büyüyen bir zafer inşa etmiştir. Bu zaferle milletimiz canından aziz bildiği toprakları vatana dönüştürmüş ve bağımsızlık ruhuyla ortaya konan görkemli direniş büyük bir dirilişi ve şahlanışı doğurmuştur. Söz konusu diriliş ve şahlanış, zulme uğrayan bütün milletler için, şartlar ne olursa olsun her daim bir umudun var olmasının simgesine dönüşmüştür. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan 30 Ağustos Zaferi'ni, bundan tam 98 yıl önce bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın kahraman gazi ve şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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