Anadolu Üniversitesi Senatosu '23 Nisan' özel gündemiyle toplandı

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinden çeşitli yaş gruplarından minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile birlikte kutladı.

Öğrencileri Rektörlük binası önünde karşılayan Prof. Dr. Çomaklı, miniklere balon ve Türk bayrakları hediye etti. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayan öğrenciler şarkılar söyledi, hazırladıkları şiirleri Rektör Çomaklı'ya okudu. Miniklerle tek tek ilgilenen Çomaklı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kutlama etkinlikleri, Anadolu Üniversitesi Senato Odasında devam etti.

'Senato özel gündemle toplandı'

23 Nisan özel gündemiyle toplanan Anadolu Üniversitesi Senatosu'nun bu seferki toplantısı diğerlerinden farklıydı. Masalarda senatörler yerine, yarının senatörleri minik öğrenciler oturdu. Toplantıya Rektör yerine öğrenciler başkanlık etti. Masalarda evraklar yerine balonlar ve Türk bayrakları vardı. Gündem ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıydı. Çocuklar, önlerindeki mikrofonu açarak kreşte öğrendikleri şiirleri ve şarkıları söyledi. Zaman zaman sözleri unutan miniklere öğretmenleri yardım etti.

“Devletimizi sizlere emanet edeceğiz”

Kürsüden miniklere seslenen Rektör Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği önemli bir gün olduğunu belirtti. Rektör Çomaklı, “Bizler geleceğin büyükleri olarak sizlere güveniyoruz ve devletimizi sizlere emanet edeceğiz. Miniklerimizi yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu koltuklara bugün temsilen miniklerimizi oturttuk. Umarım gelecekte hepsi bu noktalara gelirler. Bugün buraya 23 Nisan'ı kutlamaya gelen bütün öğrencilerimiz bizlerin melekleri. Meleklerimizin ilerde bu noktalara gelebilmesi için öğretmenlerimize çok büyük bir iş düşmekte. Öğretmenlerimiz nasıl yol gösterirse öğrencilerimizde o yolu takip ederler. Kendi öğretmenim Naime Ercan hocama da buradan emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün hocalarımızın yeri ayrı. Hepsine buradan şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu etkinlik için teşekkür ediyorum ve tüm miniklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Rektör Çomaklı, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca çocukların kendi yaptıkları bir tabloyu Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat, Rektör Çomaklı'ya takdim etti.