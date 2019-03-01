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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından ''Barok Akşamı Konseri''

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Barok Akşamı Konseri”, 28 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Barok Akşamı Konseri”, 28 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Orkestra Şefi Murat Sümer yönetimindeki orkestra, çellist Poyraz Baltacıgil'in eşliğinde eserlere can verdi. Konserde; Antonio Vivaldi'nin ''Yaylı Çalgılar İçin Konçerto RV.127'' : ''Allegro'', ''Largo'', Allegro'', Bach'ın ''Viyolonsel Konçertosu Wq 172 (H.439)'': ''Allegro'', ''Largo Maestoso'', ''Allegro Assai'', Georg Muffat'ın ''Yaylı Çalgılar İçin Sonat No.2'': ''Sonata, Grave'', ''Allegro'', ''Grave - Forte e Allegro'', ''Aria'', ''Grave'', ''Sarabande'', ''Borea, Alla Breve'', Albicastro'nun ''Yaylı Çalgılar İçin Konçerto Op.7 No.2'': ''Grave'', ''Allegro'', ''Grave'', ''Allegro'' eserleri seslendirildi.

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