Anadolu Üniversitesi SODİGEM, tatil döneminde öğrenimin kesilmemesi için EBA'yı anlattı

Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), EBA hakkında velileri ve öğrencileri bilgilendirecek içerikler hazırladı.

Rektör Çomaklı velileri ve öğrencileri uyardı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından hazırlanan içerikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak konuya dikkat çeken Rektör Çomaklı, çocukların tatil döneminde eğitim-öğretimden geri kalmamaları konusunda velileri uyardı.

EBA Nedir?

2012 yılından beri dijital ortam üzerinden zengin eğitim içerikleri sunmasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden bilgi alışverişi yapmaya imkan sağlayan EBA, bilgiyi yeniden yapılandırarak bilginin sürekli üretilmesi amacı taşıyor. Farklı öğretim metotlarıyla (sözel, sayısal, görsel sanatlar) çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor. Bu sayede öğretmenler tarafından üretilen eğitsel içerikler öğrencilerle paylaşılabiliyor. Aktif katılım ile sosyal bir ders ortamı sunan Eğitim Bilişim Ağı, aynı zamanda öğretmenler tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlıyor.

EBA öğrenimi sürekli kılıyor

Öğrenciler ise öğretmenler tarafından platforma aktarılan içerikleri ve ödevleri oluşturulan kişisel takvimlerinden takip edebiliyor. Öğrencilere sınıf arkadaşları ile ortak çalışabilme imkânı sunan EBA, anlık internet bağlantısı ile öğrencinin dilediği dersten ve dilediği konudan anında faydalanabilmesine olanak tanıyor. Okul dışında da hizmet veren EBA, birçok öğrencinin derslerdeki başarısının artmasına yardımcı oluyor.