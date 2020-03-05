Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini sürdürüyor

oldu. Böylelikle üniversiteler bazında Anadolu Üniversitesi'nin en yakın rakibiyle arasındaki fark 11 sıra arttı.

Birçok sektörden Türkiye'nin en önemli markalarının yer aldığı Top 100 listesinde yine birçok önemli markayı geride bırakan Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya başarısında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde gerçekleştirilen, takipçilerle etkileşimli paylaşımların artması, kurumsal ve bireysel olarak proaktif iletişim yönteminin benimsenmesi, öğrenci, mezun ve personel ile iletişimin en üst seviyede tutulması gibi unsurlar son derece etkili oldu. Ayrıca sosyal medya hesaplarının kurumsal olarak hareket etmesi yönünde bir yapı oluşturan Anadolu Üniversitesi bu konuda yönerge çıkardı ve teşkilatlanma oluşturdu.