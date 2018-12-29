Anadolu Üniversitesi sporda, kupalara ve şampiyonluklara doymuyor

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki U-17 Futbol Takımı Gençler Ligi'nde şampiyonluk elde ederken, bir şampiyonluk müjdesi de Genç Bayan Hentbol Takımı'ndan geldi. Tüm yaş gruplarında çalışmalarını aralıksız sürdüren hentbol takımları aynı zamanda sezonun ilk kupasını da Eskişehir Şampiyonluğu'nu elde eden Genç Bayan Hentbol Takımı ile elde etmiş oldu. Ayrıca 1.Lig statüsünde oluşturulan ve oynatılan Yıldızlar Ligi (2002-2005) kapsamında da müsabakalara devam eden sporcular, ilk etabı tamamlanan Yıldızlar Ligi'ni de namağlup sürdürerek yeni başarılar için umut veriyor.

Anadolu Üniversitesi sporcularına milli takımın kapılarını açıyor

Kuruluş yılından bu yana pek çok şampiyonluğa imza atarak müzesini kupalarla dolduran Anadolu Üniversitesi Hentbol Takımı, son olarak elde ettiği şampiyonluğun ardından ise hem koleksiyonuna bir kupa daha eklemiş oldu hem de farklı branşlardaki sporculara da yeni kupalar ve şampiyonluklar için umut ışığı saçtı. Kendi alt yapısından yetiştirdiği (2000-2004 doğumlu) sporcularla şampiyonluk kazanan takım kadrosunda 4'ü üniversite öğrencisi, 7'si lise öğrencisi olmak üzere 11 sporcu yer alıyor. Ayrıca sporcuların 3'ü genç milli, 3'ü de yıldız milli kadrosunda görev alıyor.

Genç Bayan Hentbol Takımı'nda yeni hedef Türkiye Şampiyonası

İl müsabakalarında milli takım kampında olan ve sakatlığı bulunan sporcuların bulunması nedeniyle eksik bir kadroyla katılmak zorunda kalmasına rağmen Eskişehir Şampiyonluğu elde eden Genç Bayan Hentbol Takımı'nda bir sonraki hedef Türkiye Şampiyonasına katılarak yeni bir kupayı daha müzelerine götürmek. Anadolu Üniversitesi, sportif alandaki destekleriyle sadece okul-kulüp iş birliğinin güzel bir örneğini sergilemekle kalmayarak bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin de eğitim ve spor hayatlarını bir arada sürdürmelerine olanak tanıyor.