Anadolu Üniversitesi sürdürülebilir kampüs uygulamalarını genişletiyor

Sürdürülebilirlik ve yeşil gelecek için sıfır atık çerçevesinde bir dizi uygulamayı hayata geçiren Anadolu Üniversitesi hem bugünümüz hem de yarınımız için özenli, dikkatli ve bilimsel bir yaklaşımla pek çok yeniliğe imza atıyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Sürdürülebilir Kampüs faaliyetlerinde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi, yeni akademik yılda hem personel hem de öğrenciler adına atıksız bir kampüs oluşturmak için çalışıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için Sürdürülebilir Kampüs

Süründürülebilir Kampüs hedefiyle; israfın önlenmesi ve çıkan atık miktarının azaltılması amacıyla yemekhanelerde tek kullanımlık malzemelerin kullanılması uygulaması sonlandırıldı.

Doğada 400 ile 1000 yıl arasında yok olan fakat çözünürken toprağa ve suya saldığı zararlı kimyasalların etkisi çok daha uzun süre devam eden plastik atıklar kullanımdan kaldırıldı. Bu uygulama ile Anadolu Üniversitesi her yıl 2,6 milyondan fazla pet bardağın, 1,6 milyondan fazla yemek setinin, 25 binden fazla büyük boy çöp poşetinin ve tonlarca kâğıt ve plastik atığın doğaya bırakılmasının önüne geçmiş oldu. Aynı zamanda yemekhanelerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımına son veren Anadolu Üniversitesi sıfır atık uygulamalarının çerçevesini de genişletti.

Kâğıt israfının önüne geçilecek

Anadolu Üniversitesi tüm birimlerinde daha önce uygulamaya konulan sürdürülebilirlik uygulamalarına ek olarak kâğıt israfının önlenmesi için mecburi olmayan hiçbir basılı materyal kullanılmayacak. Bu çerçevede afiş, davetiye, broşür, kitapçık vb. tüm materyallerin dağıtımı artık dijital ortamlarda gerçekleştirilecek. Öte yandan elektronik evrak sistemi ile gereksiz kâğıt kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş durumda.

Farkındalık eğitimiyle öğrenci ve personel çevre bilinci kazanıyor

700 personele farkındalık eğimi veren Anadolu Üniversitesinde yeni dönemde de bütün çalışan ve öğrencilere eğitim verilmesi planlanıyor. Yeni dönemde faaliyetlerine başlayacak Sıfır Atık Öğrenci Kulübü, başta öğrenciler olmak üzere tüm toplumu bilinçlendirmek için bir dizi etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Hem doğaya hem insanlığa fayda sağlanacak

Hem doğaya hem de insanlığa katkı sağlayan, gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşaması için sosyal sorumluluklarını yerine getiren Anadolu Üniversitesi; 33 ayrı noktada 43 dış mekânda geri dönüşebilir atık ekipmanı ile geri dönüşebilir atıkların toplanmasını sağlıyor. Yeni akademik yılda 450 noktaya kurulacak iç mekân atık kutuları ile masa altlarında bulunan bireysel çöp kutularının kullanımdan kaldırılması planlanıyor.

Anadolu Üniversitesi hayata geçirdiği uygulamalar ve eğitim, kontrol, farkındalık çalışmaları ile dönüşebilir atık miktarını arttırırken diğer atık miktarlarını da azaltmış bulunuyor. İlk olarak atık miktarını yüzde 15 azaltıp Gümüş Seviye Sıfır Atık Belgesi almayı hedefleyen Anadolu Üniversitesinin asıl hedefi ise bütün atık miktarlarını minimum seviyelere indirmek.