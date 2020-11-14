Anadolu Üniversitesi TED Eskişehir Koleji ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve TED Eskişehir Koleji Kurucusu Fatma Banu Kurt yer aldı. Eğitim adına imzalanan protokolde, Anadolu Üniversitesinin ilgili bölümlerinde ve birimlerinde TED Eskişehir Koleji öğrencilerinin ders almaları, etkinliklere katılmaları ve eğitim alanında iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Rektör Erdal: “Gençlerimizi, Üniversitemize kazandırmayı amaçlıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, iş birliği protokolü hakkında şunları söyledi: “Şehrimizin köklü eğitim kurumlarından olan TED Eskişehir Koleji ile üniversitemizin farklı fakültelerinde bu iş birliği dolayısıyla güzel çalışmalar yapacağız. Protokolün gençlerimizin hem üniversitemize hem de eğitim camiasına kazandırılması noktasında faydalı olacağına inanıyoruz.”

TED Eskişehir Koleji Kurucusu Kurt: “Anadolu Üniversitesi ile imzalanacak bu protokol bizler için çok önemli”

TED Eskişehir Koleji Kurucu Fatma Banu Kurt, ise protokol imza töreninde şöyle konuştu: “Bu iş birliğiyle çocuklarımızın üniversite yaşantısına başlamadan önce lise hayatında ve mesleki konulardaki eğitiminde destek vereceği için Anadolu Üniversitesi'ne ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın gelişiminde hem akademik hem de kültürel anlamda bu iş birliği bizler için çok büyük önem taşıyor.”

2 yıl sürecek olan protokol, öğrencilere öğretim üyeleri tarafından ders verilmesinin yanında; belli bir program çerçevesinde laboratuvar, atölye ve kütüphane gibi alanlardan yararlanılmasını, ders programında bulunan kulüp ve etkinliklerde üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinden destek alınmasını da içeriyor. Bu kapsamda öğrencilere destek verecek olan fakülte ve birimler arasında ise Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ile Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü yer alıyor.