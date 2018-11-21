Anadolu Üniversitesi teknoloji ve girişimciliğin adresi oldu

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal'ın da katılımlarıyla Anaç Girişimcileri Şirket Açılış Töreni Anaç Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ertan Çomaklı, İktisat öğrenimi gördüğü yıllarda yaşadığı girişimcilik deneyimlerini paylaşarak katılımcılara girişimciliğin önemine değindiç Çomaklı, "Bir ürünü üretmeyi bilmek ya da yapabilmek yetmez. Aynı zamanda bu ürünü başkalarının da kullanımına açarak insanlara yaymak gerekir. İşte bu ürünü nasıl sunacağınız ve kullandıracağınız çok önemli bir meseledir. Özellikle değişen dünyamızda gelişen teknolojik imkânları, fiziksel ya da insan kaynaklarını kullanarak; coğrafi mahkûmiyetleri aşarak yayılmayı başarmalısınız. Bu nedenle girişimcilik önemli bir husustur. Bu sektördeki kişilere; pazarın nasıl kurulabileceği ve sürdürülebileceği, iş ortaklarının hangi projelerden yararlanabileceği konularında yol gösterilmesi gerekiyor. Özellikle bu tür merkezler bu işlerin devamlılığını da sağlıyor. Tecrübe, bilgi alışverişi ve aktarımı muazzam bir değer taşır. Bir de bu temelde yükselen kurum kültürünü oluşturmak oldukça önemlidir” dedi.

"3 yılda 242 iş fikri aldık"

Anaç Teknogirişim Programı'nın Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Burak Tuğberk Tosunoğlu, “Dünyada 1980'lerden sonra girişimcilik ve inovasyon kavramları yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Bu kavramlara yönelik bilginin temelinde ekonomik büyümenin ve kalkınmanın anahtarı olmaları yatıyor. Ülkemizde de son 10 yılda bu kavramların geliştiğini ve içselleştirmeye başladığını söyleyebiliriz. Türkiye geniş bir nüfusa ve içerisinde fırsatlar bulunduran yapıya sahip. Son 3 yılda ARİNKOM Anaç Teknogirişim programı kapsamında 242 iş fikri başvurusu aldık. Bu çalışmalara; iş fikri hazırlama, danışmalık ve sunum gibi alanlarda destek verdik. 44 girişimcimizi nihai TÜBİTAK panellerine gönderdik. Bu girişimcilerimizden 31'i destek almaya hak kazanarak şirketlerini kurdular” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi teknoloji ve girişimciliğin adresi oldu

ARİNKOM TTO Yöneticisi Hakan Dağ ise ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için daha yoğun Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Tüm bu hedeflere ulaşmanın ancak ileri teknoloji ürünlerinin ihracatını arttırmak ile mümkün olacağını da belirten Dağ, “Bu durum da üniversitemizde ürettiğimiz bilginin katma değere dönüşmesi ile mümkündür. Bilginin katma değere dönüşmesinde ise girişimcilik en kritik konulardan birisidir. Üniversitelerin sektörle etkileşimlerinin arttırılması ve ekonomik katma değer oluşturma sürecinde etkin olabilmeleri üniversite tabanlı başlangıç firmalarının kurulması sonucunda mümkündür” şeklinde konuştu.

Tören, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı ve ARİNKOM TTO Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, ARİNKOM TTO Danışmanları Prof. Dr. Ersan Pütün, Yrd. Doç. Dr. B. Tuğberk Tosunoğlu ve ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ'ın destek almaya hak kazanan girişimcilere plaketlerini takdim etmelerinin ardından son buldu.