Anadolu Üniversitesi tercih döneminde de öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, yüz binlerce öğrenci adayının her alanda olduğu gibi mesleki seçimlerindeki en önemli adımlardan biri olan tercih sürecinde de yanlarında olmaya devam ediyor. Bu süreçte birçok tercih fuarı etkinliğine katılan Anadolu Üniversitesi 1-3 Ağustos tarihleri arasında YÖK tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022”de de yerini alacak.

“Senin Hayallerin, Senin Üniversiten” ile binlerce öğrenci adayı Anadolu Üniversitesini tanıyor

Öğrenci adaylarının akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek, doğru tercih için aday öğrencilerin destek sağlamak birçok faaliyet yürüten Anadolu Üniversitesi, tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini hem dijital ortamlarda çevrim içi olarak hem de yüz yüze şekilde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi “Senin Hayallerin, Senin Üniversiten” sloganı ile öğrenci adaylarının merak ettiği bölümler/programlar, yurt dışı ilişkileri ve imkanları, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri ve topluluklar, çift ana dal/yan dal olanakları, lisansüstü eğitim, mesleki gelişim ve iş imkanları gibi konular başta olmak üzere tüm soruları yanıtlamaya ve öğrenci ile velilere detaylı bilgiler sağlamaya devam ediyor. Tercihim Anadolu platformu ilk tercih döneminin son günü olan 5 Ağustos'a kadar aktif destek sağlamaya devam edecek.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız burs olanağı

Öğrenci dostu kentte öğrenci dostu üniversite olan Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke daha imza atarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu. Bu yıl üçüncü kez burs vermeye hazırlanan Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencilerini ödüllendirmeye devam ediyor. Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları çerçevesinde “Anadolu Üstün Başarı Bursu”, “Anadolu Başarı Bursu”, “Anadolu Destek Bursu”, “Anadolu Sanata Destek”, “Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu” ve “Anadolu Spora Destek Bursu” kategorilerinde öğrencilere burs imkânı sağlanıyor.