Anadolu Üniversitesi 'Tezsiz Yüksek Lisans' başvuruları başladı

Adaylar Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamında toplam üç enstitü bünyesinde yer alan toplam 18 programdan birine başvurabiliyor. 2-23 Ocak tarihleri arasında basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek programlar için yabancı dil ve ALES puanı aranmıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans programından mezun olmak ve lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.00 veya yüzlük sistemde en az 50 olması yeterli görülüyor.

"Dünyada lisansüstü eğitime büyük ilgi var"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı konuyla ilgili olarak “Dünyada lisansüstü eğitime büyük bir ilgi var. Ülkemizde de bazı meslek gruplarında lisansüstü eğitimin önemi ortaya çıkıyor, mecburi hale geliyor. Tabi dünyanın en büyük üniversitelerin biri olan Anadolu Üniversitesi de açık ve uzaktan öğrenme alanında öncü konumunda. Bu noktadaki deneyimlerimizi lisansüstü eğitimde de devreye koyacağız. Açık ve uzaktan öğrenime ilgi duyan her öğrenci adayımıza her ilde bulunan Açıköğretim bürolarımız aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.