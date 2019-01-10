İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesi 'Tezsiz Yüksek Lisans' başvuruları başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları başvuruları başladı.


Adaylar Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamında toplam üç enstitü bünyesinde yer alan toplam 18 programdan birine başvurabiliyor. 2-23 Ocak tarihleri arasında basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek programlar için yabancı dil ve ALES puanı aranmıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için bir lisans programından mezun olmak ve lisans not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.00 veya yüzlük sistemde en az 50 olması yeterli görülüyor.



"Dünyada lisansüstü eğitime büyük ilgi var"


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı konuyla ilgili olarak “Dünyada lisansüstü eğitime büyük bir ilgi var. Ülkemizde de bazı meslek gruplarında lisansüstü eğitimin önemi ortaya çıkıyor, mecburi hale geliyor. Tabi dünyanın en büyük üniversitelerin biri olan Anadolu Üniversitesi de açık ve uzaktan öğrenme alanında öncü konumunda. Bu noktadaki deneyimlerimizi lisansüstü eğitimde de devreye koyacağız. Açık ve uzaktan öğrenime ilgi duyan her öğrenci adayımıza her ilde bulunan Açıköğretim bürolarımız aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.