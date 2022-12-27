Anadolu Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği'ne seçildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği'nin 6. Genel Kurulu, birliğin başkanlığını yürüten Kazak-Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türk Dünyası manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman'ın yaptığı Genel Kurul'da Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kuanish Asilhanuli, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile üye ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan 49 üniversitenin üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda, Birliğe yeni aday olan üniversiteler, Türk Üniversiteler Birliği'ne üyelikleri çerçevesinde planlarını, stratejilerini ve programlarını Genel Kurul'a sundular. Sunum sorasında Anadolu Üniversitesi, oy birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği'ne seçildi.

Rektör Erdal: “Biz tüm Türk Dünyası'nın üniversitesiyiz”

Anadolu Üniversitesi'nin TDT Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği'ne kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonunu başarılı bir şekilde hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Türk vatandaşlarının olduğu her yere yükseköğretim hizmetini götürmeyi amaçlayarak başladığımız yolculuğumuzda bugün 39 ülkede faaliyet gösteren küresel bir üniversite olarak devam ediyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak bugüne kadar milyonlarca insanımızın yükseköğretim hayallerine ortak olduk. Başlattığımız Orta Asya açılımı ile Azerbaycan'dan sonra Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'daki soydaşlarımıza da nitelikli yükseköğretim hizmetlerini sunmaya başladık. Anadolu Üniversitesi olarak özellikle Orta Asya programları ile Türk Dünyası coğrafyasının tamamına ulaşmak için önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Türk Dünyası coğrafyasıyla eğitim alanı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda da önemli çalışmalar, iş birlikleri yürütmek için çok verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği ile Üniversite olarak açık ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı aşan tecrübemiz, yükseköğretimde dijitalleşme konusunda yürüttüğümüz öncü çalışmalar, kültür ve sanat alanındaki köklü birikimimiz ile Türk Devletleri arasında bilim ve eğitim alanı başta olmak üzere etraflı iş birliklerinin geliştirmesine yönelik yürütülen proje ve girişimlere daha geniş katkılar sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu vesileyle kurulduğu günden bugüne Türk dilleri konuşan devletler arasında etraflı iş birlikleri hayata geçiren Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm saygıdeğer mensuplarına ve Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ediyorum. Üyeliğimiz bizim tüm Türk Dünyasının Üniversitesi olma misyonu ve idealimize büyük güç kazandıracak.