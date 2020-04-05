Anadolu Üniversitesi Türk Klasiklerini okuyuculara dijital olarak sunuyor

Türkiye'deki dijital dönüşüm sürecinin önemli merkezlerinden olan Anadolu Üniversitesi, Türk kültürünün temel taşları niteliğindeki klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama aktarıp ücretsiz olarak okuyucular ile paylaşıyor.

Ölümsüz isimler tarafından kaleme alınan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan Türk roman tarihi üzerine çalışma yürüten Anadolu Üniversitesi, eserleri özgün halleri korunarak ve ayrıntılı bir sözlük eşliğinde Latin harflerine aktarılmış olarak paylaşıyor. Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından günlük olarak paylaşılacak eserler, tamamen ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Gerçekleştirilen bu çalışma ile eserlerin, tarihsel ve kültürel belleğin en önemli taşıyıcısı olarak yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışma, yazıldığı dönemin ruhunu yansıtan ve ölümsüz olarak nitelendirilen; ilk Türk romanı, ilk tarihi roman, ilk realist roman, ilk natüralist roman, ilk Batılı tarzda öykü ve Türk düşünce dünyasını yönlendiren temel metinleri içeriyor. Bu doğrultuda hazırlanan 13 klasik ile toplumsal kültür hayatına katkı sağlamak amaçlanıyor.