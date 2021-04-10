Anadolu Üniversitesi TÜRSAB ile iş birliği protokolü imzaladı

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Sekreteri Melike Ertekin tarafından imzalan eğitim iş birliği protokolü ile Anadolu Üniversitesi tarafından turizm sektöründe çalışan meslek profesyonellerine yönelik “Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Turizm Coğrafyası, Genel Turizm Bilgisi, Turizm Pazarlaması” derslerine ait e-öğrenme seti hazırlanacak.

TÜRSAB'ın ülkemiz turizmin gelişimine büyük katkılar sağlayan bir meslek kuruluşu olduğunu belirten Rektör Erdal, “Üniversite olarak ülkemizin her anlamda kalkınması için başta eğitim olmak üzere toplumsal fayda sağlayan her alanda iş birlikleri yürütmeye devam ediyoruz. Bu iş birliği protokolü ile TÜRSAB'ın dijital çağa uygun yenilikçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü anlayışına katkı sağlayacağımız için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Ertekin ise Anadolu Üniversitesinin, açık ve uzaktan eğitim alanında dünyanın öncü kurumlarından birisi olduğuna değinerek, “Bu iş birliği protokolü ile TÜRSAB bünyesindeki hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bu iş birliği kapsamında yürüteceğimiz eğitim çalışmaları ile ülkemiz turizm sektöründe hizmet kalitesinin arttırılmasına önemli bir katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.