Anadolu Üniversitesi U-12 Lig şampiyonu

Lig boyunca yenilgi yüzü görmeyen genç yetenekler, büyük mutluluk yaşadı. Ligin son karşılaşmasında Ömür Boyu Spor ile karşılaşan genç sporcular, karşılaşmadan 8-2 galip ayrıldı. Tamamı 2008 doğumlu öğrencilerden oluşan takım gelecek vadediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından altyapı çalışmalarına büyük önem verildiğini ve bu çabaların artık meyve vermeye başladığını dile getiren Anadolu Üniversitesi altyapı Antrenörü Reşit Şener, “Anadolu Üniversitesi U-12 takımımızla 4 yıldır çalışıyoruz ve emeklerimizin karşılığını bu dönem aldık. Takımımız birçok yetenekli oyuncuyu barındırıyor. Diğer takımlardan bu öğrencileri almak isteyenler var. Bu takımda Eskişehir'in 10 yıl sonra oluşturacağı kadroda yer alabilecek birçok öğrenci var” dedi.

Uzun yıllar Anadolu Üniversitesi futbol takımı bünyesinde oynayan, daha sonra beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Raşit Şener aynı zamanda Anadolu Üniversitesi altyapı antrenörlüğüne devam ediyor.