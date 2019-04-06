Anadolu Üniversitesi U17'de Türkiye Şampiyonluğu için umutlu

Eskişehir'de U17 Gençler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Anadolu Üniversitesi takımı, ilk maçtan mağlubiyetle ayılmasına rağmen dünkü ikinci maçında 1299 Bilecikspor'u, 2-0'lık galibiyetle geçerek şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Takıma galibiyeti getiren maçın gollerini ise Mehmet Tamer ve Ramazan Dondurucugil kaydetti. 76 ilden 133 takımın heyecan dolu mücadelesine sahne olan turnuvada Anadolu Üniversitesi takımı, gruplardan çıkma mücadelesi verdiği rakiplerinin maçları devam edecek.

Turnuvanın üçüncü günü olan 6 Nisan'da ise şampiyonaya galibiyetle başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye, 1299 Bilecikspor karşısında galibiyet ararken, Arabayatağıspor da Uşak Bölmespor ile karşılaşacak. 7 Nisan'da ise futbolseverler, şampiyonun belli olacağı final mücadelesinin heyecanını yaşayacaklar. Grup maçlarına ve final mücadelesine ise Karakova Stadı ev sahipliği yapacak.