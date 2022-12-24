Anadolu Üniversitesi uluslararası araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor

Yuliya Yarmak Anadolu Üniversitesi'ne geldi.

Program çerçevesinde 12-23 Aralık tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Dr. Yarmak, turizm alanında uzaktan eğitim faaliyetleri konusunda Açıköğretim Sisteminde görev yapan akademisyen ve birim yöneticileriyle görüşmelerin yanı sıra, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çağıl Hale Özel ile bir araya geldi. Dr. Yarmak, Turizm Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle de görüşmeler yaptı.

Dr.Yuliya Yarmak, Ekonomi alanında araştırma yapmak üzere Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Senegal Sanal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Momar Sylla Dieng ile de bir araya gelerek uzaktan eğitim uygulamaları konusunda bilgi alış verişinde bulundu.

Açıköğretim Sistemi'nin kuruluşunun 40. yılında 40 yabancı akademisyen için sağlanan Uluslararası Araştırma Destek Programlarına başvurular 2023 yılında da devam edecek. Ayrıntılı bilgi international.anadolu.edu.tr bağlantısından elde edilebilir.