Anadolu Üniversitesi uluslararası öğrencileriyle Oryantasyon Toplantısı'nda buluştu

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından Üniversite'ye gelen uluslararası öğrenciler için oryantasyon toplantısı düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Betül Demirci, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Eğitim alacağınız programa göre burası sizin eviniz olacak”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli öğrencilerimiz sizleri okulumuzda ev sahibi olarak ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Dünyanın çok farklı yerlerinden geldiniz. Artık eğitim alacağınız programa göre burası sizin eviniz olacak. O nedenle sizleri sıcak bir karşılamayla evinizde hissettirmek istiyoruz. Üniversite olarak uluslararası öğrenci sayımızın artması temel hedefimiz. Çünkü bunu önemli bir kültür değişimi olarak nitelendiriyoruz. Sizlere baktığımızda geleceğin akademisyenleri, iş insanları, bilim insanlarını görüyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde bir taraftan kaliteli bir eğitim alırken diğer yandan sporla sanatla müzikle de iç içe olacaksınız. Bugün burada yapılacak konuşmalardan birçok şey öğrenecek ve oryantasyon boyunca güzel zaman geçireceksiniz. Buradaki bütün ekibimiz her zaman yanınızda olacaktır.”

“Üniversitemizin en büyük varlığı siz öğrencileridir”

Etkinlikte öğrencilere seslenen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise, “Sevgili öğrencilerimiz eğitim hayatınız boyunca dersleriniz, hocalarınız, kampüs deneyiminiz, bunların hepsi sizleri değiştirecek. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına sahip olan Anadolu Üniversitesi, bir yandan size ilham olarak sizleri değiştirirken, diğer yandan sizlerle birlikte sizin ihtiyaçlarınız ve gelişen teknolojinin oluşturduğu beklentiler doğrultusunda değişmektedir. Üniversitemizin en büyük varlığı siz öğrencileridir. İşte tam da bu sebeple lütfen beklentilerinizi, isteklerinizi, ilgi alanlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın” diye konuştu.

Oryantasyon toplantısından daha sonra; Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer “Üniversite Tanıtımı ve Kampüste Yaşam”, Arş. Gör. Burak Düz “Kampüste Yaşam”, Ögr. Gör. Dr. Murat Sami Türker “Anadolu TÖMER”, Ögr. Gör. Halime Yörü “İkinci Yuvanız Kütüphane”, Celal Avni Öztürk “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı”, Ögr. Gör. Gamze Alper “Erasmus+ Programı ve Mevlâna Programı”, Kemal Yeler “Farabi Programı”, Arş. Gör. Süleyman Kasal ise “Uluslararası Öğrenci Kulübü” ile ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oryantasyona katılanlara pizza dağıtımı gerçekleştirildi.