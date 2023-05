Anadolu Üniversitesi uluslararası ortaklı Avrupa Birliği proje toplantısına katılımcılarından övgü

Uyar: “Bu proje bizim için çok kıymetli”

Anadolu Üniversitesi'nin Avrupa Birliği Destekli EMLT+Al Uluslararası Projesine katılan EMCC Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyinin Başkanı Demet Uyar şunları söyledi:

“Bu proje bizim için çok kıymetli. Koçluk mentorluk ve süpervizyon alanlarında Türkiye'de yerel ve uluslararası birikimimizle ilk akla gelen, ilk başvurulacak rehber kurum olma vizyonuyla yola çıktık ve bu konuda da gerçekten çok ilerledik. Birçok şirketle sivil toplum kuruluşlarıyla sanayi odaları ile TÜSİAD, TÜBİTAK gibi kıymetli merkezlerle çalışıyoruz. Bizdeki sistem çalışma takımları sistemi. Bu takımlarımız arasında sosyal sorumluluk takımları, üye gelişimsel sorumluluk projeleri bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni kurduğumuz ‘Esenlik Takımı', ‘Üye Gelişim Takımı', ‘Potansiyeli Keşfet Takımı' gibi takımlarımızla etkinliklerimizi düzenliyoruz. Bütün üyelerimizin aktif olmalarını istiyoruz ve çalışarak öğreniyoruz. Elbette ki üyelerimizin koçluk-mentorlük eğitimlerinden geçmesi ve hizmet vererek kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Avrupa'da başlayıp tüm dünyaya yayıldığımız bu sistemde dünyada şu anda 150 bin üyemiz var ve 140 ülkede mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla 400 tane de akreditasyon veren okulumuz var ve 500 bin üye bu eğitimden geçmiş durumda. Bu projenin parçası olmaktan ve gençlerin önünü açmaktan çok çok mutluyuz. Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapmaya birçok farklı konuda da devam etmek istiyoruz.”

Murat Arslan, eğitim danışmanlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Rectra eğitim danışmanlığın kurucusu Murat Arslan ise eğitim danışmanı olarak projede gerçekleştirdiği oluşumlardan bahsetti. Arslan, “EMCC Türkiye içerisinde ‘Potansiyelini Keşfet' çalışma takımına liderlik yapıyorum. Özellikle artık milenyum döneminden sonra her şeyin dijitalleştiği bir dünya da yaşar olduk. Z kuşağı da bu dijital yetkinliklerle donatılmış bir kuşak. Günümüzde de yönetim ve insan kaynakları danışmanı olarak, bize gençlerin ve iş arayanların en fazla başvurduğu odak alanlarının başında ‘hangi mesleği icra etmeliyim, hangi meslek konusunda kendimi geliştirmeliyim, yetkinliklerimle hangi meslekler daha çok eşleşiyor, hangi konularda kendime yatırım yapmalıyım?' gibi çok güçlü sorularla karşılaşıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Örgütsel Değişim ve Dönüşüm derslerine giriyorum ve orada da az önce bahsettiğim sorulara maruz kalıyorum. Ben ve bölümdeki diğer arkadaşlar olarak bu sorulara çok güçlü yanıtlar bulacağımız bir platformla karşı karşıyayız. Bu projenin içinde bulunma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Proje, Anadolu Üniversitesinin liderliğinde gerçekleşecek olan AI'ın yani yapay zekâ destekli olarak var olan yetkinliklerin mevcut mesleklerle eşleştirilmesi konusunda bize çok büyük fayda sağlayacak. Dolayısıyla partnerlerimizle beraber Türkiye, Portekiz, İspanya merkezli partnerlerimizle bu projenin hayata geçirilmesi için etkili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz dijital yetkinlikler hayatımıza girdi, şu an Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınlamış olduğu 2025 yılına kadar kazanılması gereken 25 önemli yetkinlik seti var. Bunlar arasında dijital okuryazarlık, öğrenme becerisi gibi ana yetkinlik setleri var. Mevcut program sayesinde öğrencilerimiz var olan CV'lerini bu platforma yükleyecekler ve AI tarafından da kendilerine bir öneri sistemi gelecek. Bu sayede hangi alanda hangi sektörde kariyer planlayabilecekleri konusunda AI destekli yönlendirme alacaklar. Bu noktada EMCC Türkiye Potansiyelini Keşfet olarak biz de devreye gireceğiz ve AI öğrencileri hangi konuda yönlendirirse EMCC Türkiye'nin birbirinden yetkin özel eğitim programından geçmiş uzman kadrosuyla birçok alanda onlara mentörlük yapacağız. Öğrencilerimiz yapay zekâ, kripto paralar ya da yeni meslek gruplarına entegre olma konusunda alanında deneyimli işverenlerden ve uzman yöneticilerden mentörlük desteği alabilecekler. EMCC Potansiyelini Keşfet takımı olarak da danışanlarımıza destek olmaktan mutlu olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdiden hepimize verimli bir çalışma olmasını diliyorum” dedi.

Cardoso, “Türkiye'de Yapay Zekânın Eğitimdeki Rolü”nü tartıştı

"Portekizli Uzman Homero Cardoso, Anadolu Üniversitesi'nin koordinatörü olduğu ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu yönetiminde yürütülen Solution Proposal for Education-Job Mismatch Within European Region by Using Artificial Intelligence Algorithms: EMLT + AI projesi çerçevesinde Türkiye'ye ziyarette bulundu. Homero, bu projede iş birliği yapan TagusValley'i temsilen ülkemize geldi.

Cardoso katılımcılarla “Türkiye'de Yapay Zekânın Eğitimdeki Rolü”nü tartıştı. TagusValley'nin Teknolojik ve Bilimsel Yetkinlikleri Teşvik Birimi Koordinatörü Homero Cardoso, Türkiye ziyareti sırasında yerel bir televizyon kanalıyla önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Cardoso, yapay zekânın eğitim sektöründeki gelecekteki rolü ve iş uyumsuzluğunu ele aldı. Röportajda Cardoso, yapay zekânın piyasanın istekleri ile üniversitelerin sunduğu eğitim programları arasında daha iyi bir bağlantı kurmak için kullanılabileceğini vurguladı.